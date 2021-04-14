Кулеба не обращался к Блинкену с конкретными просьбами о военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе не обращался с конкретными просьбами, касающимися предоставления Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом представитель Госдепартамента США высокого ранга сообщил журналистам на брифинге, стенограмму которого распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Сотруднику Госдепа задали вопрос, просила ли украинская сторона о чем-либо во время встречи. "Просто о нашей поддержке, о продолжающемся взаимодействии", - ответил американский чиновник.

Тогда журналист попросил уточнить, звучали ли какие-то конкретные просьбы, касающиеся техники и оборудования. "Нет, не думаю", - ответил чиновник Госдепа. По его словам, подобные вопросы обсуждались бы по другим каналам.

По словам представителя Госдепа, переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран продолжались около часа. "Хорошая, очень дружественная встреча, которая шла примерно час", - сказал он. Одной из основных тем встречи стала ситуация на границе РФ и Украины. "Госсекретарь выразил нашу серьезную обеспокоенность. Мы, безусловно, не знаем их (РФ) намерений. Госсекретарь вновь выразил нашу решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они (Блинкен и Кулеба) договорились продолжать тесные консультации между собой, а также с другими", - сказал представитель Госдепа.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.