Сенаторы призвали Байдена вернуть США в ядерную сделку с Ираном

ТАСС, 14 апреля. Сенаторы Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния), Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) и еще 25 членов верхней палаты Конгресса США направили президенту Джо Байдену письмо с призывом безотлагательно присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) для мирного и эффективного противодействия угрозе, которую, по их мнению, представляет собой ядерная программа Ирана. Текст письма размещен во вторник на сайте Кейна.

"Мы решительно поддерживаем возвращение к СВПД и принцип обеспечения его соблюдения в качестве отправной точки для перезагрузки отношений США с Ираном. Если Иран желает возобновить соблюдение ограничений, установленных СВПД, Соединенные Штаты должны быть готовы вновь присоединиться к сделке и смягчить санкции, как этого требует соглашение", - говорится в письме. Его авторы выразили обеспокоенность нестабильностью на Ближнем Востоке, угрозами кибератак и способностью Тегерана продолжать разработку баллистических ракет.

Кроме Кейна и Мерфи, письмо подписали еще 25 американских сенаторов.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его в силе является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.