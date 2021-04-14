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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани назвал Иран достаточно сильным для переговоров с США

Президент Ирана отметил, что Тегеран уже вел переговоры по ядерной сделке, а затем "показал Вашингтону его место"

ТЕГЕРАН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна достаточно сильная, чтобы вести переговоры с США. Об этом он сообщил в среду в ходе выступления, которое транслировало государственное телевидение Ирана.

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"Нам говорят: знаете, кто перед вами, - США! Ну и что, что США? Мы достаточно сильные, чтобы вести переговоры с США, - сказал он. - Мы уже вели переговоры с США по ядерной сделке, а затем показали Вашингтону его место".

Кроме того, президент призвал не бояться переговоров. "Некоторые [силы в Иране] боятся переговоров в Вене и так переживают, что они скоро закончатся, санкции будут сняты, и вы столкнетесь с проблемами на [президентских] выборах", - добавил он.

В Вене на прошлой неделе состоялось первое в текущем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий: России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в атомной сфере.

Теги
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