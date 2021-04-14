В ДНР сообщили, что украинские военные за сутки шесть раз обстреляли территорию республики

ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило шесть раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - 42 единицы", - цитирует сообщение представительства "Донецкое агентство новостей".

Под огнем киевских силовиков оказались поселки Зайцево, Луганское и шахты 6/7, села Веселое и Ленинское. Для обстрелов украинская армия применяла вооружение БМП и БТР, минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.

"Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушения режима прекращения огня (РПО) были проигнорированы украинской стороной в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем", - отметили в представительстве.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только после прямого приказа командования.