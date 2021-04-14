В ЛНР призвали Германию и Францию обратить внимание на тактику Киева в контактной группе

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) выразило надежду, что Германия и Франция обратят внимание на неконструктивное поведение представителей Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Заседания рабочих подгрупп прошли в отсутствии конструктива с украинской стороны. Вероятно, подобную тактику Киев сохранит и во время работы контактной группы. Надеемся, гаранты конструктивного участия Украины в минских переговорах - Германия и Франция - наконец обратят на это внимание", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале МИД ЛНР.

Во вторник прошли заседания подгрупп контактной группы по безопасности, экономике, а также гуманитарным и политическим вопросам. Заседание контактной группы пройдет в среду.