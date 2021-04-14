Лидер Южной Кореи обеспокоен с планами Токио по сбросу в океан воды с АЭС "Фукусима-1"

СЕУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил новому послу Японии в стране Коити Аибоси глубокую озабоченность правительства и народа в связи с решением Токио сбросить в океан загрязненную воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила в среду администрация южнокорейского лидера.

По ее данным, на встрече, состоявшейся после церемонии вручения верительных грамот, Мун Чжэ Ин сказал, что в Республике Корея обеспокоены планами Токио, поскольку две страны расположены в непосредственной географической близости друг от друга и делят общее море. Президент попросил посла передать японским властям такую позицию Сеула.

Днем ранее правительство Республики Корея выразило крайнее сожаление по поводу решения японских властей. Начальник управления координации государственной политики страны Ку Юн Чхоль в связи с этим заявил, что южнокорейское правительство примет все необходимые меры для защиты населения страны от последствий этого шага Токио и поставит в известность о своей обеспокоенности Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, Республика Корея усилит проверки на предмет радиационной безопасности импортных продуктов питания.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с АЭС "Фукусима-1" в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных компонентов. Процесс подготовки к сбросу в океан воды с атомной станции займет примерно два года. За это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, проведены соответствующие работы.

Сейчас в стальных баках на территории "Фукусимы-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как отмечается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.