СМИ КНДР связали покупку Южной Кореей новых вертолетов с намерением вторгнуться на Север

ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /ТАСС/. Истинная цель планов Сеула по закупке 36 новых американских ударных вертолетов к 2028 году и строительству эсминцев - подготовка военной агрессии против народной республики. Такое мнение содержится в опубликованном в среду редакционном материале близкого к правительству КНДР портала Meari.

"Сегодня южнокорейские военные тратят огромные суммы на укрепление своих сил. Истинная причина таких действий - дальнейшая подготовка к военному вторжению на Север, к которому они всегда стремились", - говорится в аналитическом материале. Подобное поведение и траты южнокорейских военных в условиях пандемии и экономического кризиса Meari называет "бесчеловечными".

31 марта Агентство оборонных закупок Республики Корея сообщило о планах по приобретению еще 36 ударных вертолетов за сумму в $2,8 млрд к 2028 году. Южная Корея уже получила 36 американских вертолетов AH-64E Apache в рамках первой части программы. Также они намерены построить три новых эсминца с компьютеризированной системой слежения и наведения Aegis за $3,4 млрд (3,9 трлн вон). В связи с этим в Пхеньяне отметили "двуличность" поведения Сеула, который "говорит о мире, но все время ищет возможности навредить своим соотечественникам с Севера".