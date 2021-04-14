Активиста незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков предупредили о нарушении закона

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Гродно предупредила активиста незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анджея Писальника о недопустимости нарушения законов о противодействии экстремизму и национальных меньшинствах. Об этом сообщили в среду в Генеральной прокуратуре республики.

"Поскольку содержание публичных выступлений Анджея Писальника противоречит требованиям законодательства Республики Беларусь о национальных меньшинствах и о противодействии экстремизму, прокурор Гродно объявил ему официальное предупреждение о недопустимости повторного нарушения закона", - отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 в начале апреля текущего года Писальник высказал ряд суждений, "цель которых - возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности". В частности, по данным прокуратуры, Писальник заявил, что в белорусских СМИ начата широкомасштабная пропаганда против Польши. "Дескать, белорусская пропаганда хочет очернить поляков в глазах общества и сделать их врагами народа, "как было в сталинские времена", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре считают, что эти высказывания в средствах массовой информации "заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды".

23 марта милиция задержала в Гродно председателя непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Затем Генпрокуратура возбудила в отношении нее и иных лиц уголовное дело по статье "Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц". В связи с этим МИД Польши заявил, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.

6 апреля на совещании, посвященном работе МИД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения Варшавы в притеснении поляков, отметив, что в республике всегда ответственно подходили к соблюдению прав национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром.