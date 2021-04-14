Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Некоторые страны выразили опасения в связи с планами Токио.
- Премьер-министр Ёсихидэ Суга гарантировал, что предстоящий слив в океан будет произведен безопасно.
- Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года.
- В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны утверждают, что уровень трития в воде с "Фукусимы-1" будет в 40 раз ниже нормы.
- По словам сотрудника ведомства, вода с низким содержанием трития регулярно сбрасывается в океан с атомных объектов в других странах, в частности в Китае и Южной Корее.
- В МАГАТЭ поддержали решение Токио, так как оно соответствует мировой практике.
- В США назвали взвешенным намерение Японии, отметив, что правительство страны выбрало подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности.
- Правительство Республики Корея выразило сожаление по поводу решения японских властей, заявив, что примет все необходимые меры для защиты населения своей страны. Также Сеул потребовал от Токио раскрыть информацию о процессе очистки воды с "Фукусимы-1".
- МИД КНР выразил Японии протест. В ведомстве отметили, что такие односторонние действия "могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям".
- В японском правительстве, в свою очередь, заявили, что будут добиваться понимания со стороны соседних стран в отношении предстоящего сброса в океан воды.
- МИД России ожидает детальных разъяснений по всем аспектам и надеется, что Токио примет меры для минимизации негативного воздействия этого слива на морскую среду. В ведомстве также выразили сожаление, что Япония не сочла нужным проводить консультации с РФ и соседними государствами перед тем, как принять свое решение.
- Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.
' ТАСС/Reuters'