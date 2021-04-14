Украина начинает антитеррористические учения вблизи границы с Россией

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики в среду начинают масштабные антитеррористические учения в Харьковской области вблизи границы с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировка будет проходить до конца мая по всей территории Харьковской области со сосредоточением внимания на приграничных районах", - говорится в сообщении.

В маневрах задействованы подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены координационной группы Антитеррористического центра, добавили в СБУ.

Отмечается также, что органы местного самоуправления проинформированы о мероприятиях и оказывают полное содействие правоохранительным органам. Учения, добавили в СБУ, будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. В рамках маневров предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможны проверки документов граждан, досмотр автомобильного транспорта.