Пашинян: Армения настроена на конструктивные переговоры для решения карабахского вопроса

ЕРЕВАН, 14 апреля. /ТАСС/. Армения настроена возобновить конструктивные переговоры для окончательного решения нагорнокарабахского конфликта. Об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы в этом вопросе имеем максимально конструктивный подход для полного возобновления переговорного процесса и для реального, окончательного решения вопроса [нагорнокарабахский конфликт]. Мы готовы к такому разговору и надеемся, что минская группа ОБСЕ своей активностью будет способствовать этому", - заявил он.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, положившее конец боевым действиям. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а на линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.