Госсекретарь США объявил в НАТО, что "пора вернуть домой" войска из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил в среду, что США и НАТО пришло время вернуть свои войска домой из Афганистана. Об этом он заявил по прибытии в штаб-квартиру НАТО на встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Мы с НАТО вместе вошли в Афганистан, теперь пришло время вернуть наши войска домой", - заявил он. Во второй половине дня в Брюсселе пройдет экстренная видеоконференция глав МИД и министров обороны НАТО, на которой, как ожидается, госсекретарь США и глава Пентагона озвучат стратегию вывода контингента НАТО из Афганистана после почти 20 лет войны.

Согласно достигнутому США с движением "Талибан" (запрещено в России) в прошлом году соглашению, США и НАТО должны начать вывод войск из Афганистана к 1 мая. Вместе с тем ситуация в Афганистане лишь обостряется и Вашингтон опасается, что вывод войск из этой страны может привести к падению правительства в Кабуле, что сведет на нет результаты почти 20 лет войны в этой стране.

Как заявил во вторник представитель вашингтонской администрации, президент США Джо Байден намерен полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, при этом ожидается что вывод начнется еще до 1 мая. Теперь США должны согласовать порядок вывода войск с союзниками по НАТО, чьи контингенты задействованы в миссии инструкторов и советников "Решительная поддержка".

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.