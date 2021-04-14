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Госсекретарь США объявил в НАТО, что "пора вернуть домой" войска из Афганистана

Представитель вашингтонской администрации ранее заявил, что президент США Джо Байден намерен полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил в среду, что США и НАТО пришло время вернуть свои войска домой из Афганистана. Об этом он заявил по прибытии в штаб-квартиру НАТО на встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Мы с НАТО вместе вошли в Афганистан, теперь пришло время вернуть наши войска домой", - заявил он. Во второй половине дня в Брюсселе пройдет экстренная видеоконференция глав МИД и министров обороны НАТО, на которой, как ожидается, госсекретарь США и глава Пентагона озвучат стратегию вывода контингента НАТО из Афганистана после почти 20 лет войны.

Согласно достигнутому США с движением "Талибан" (запрещено в России) в прошлом году соглашению, США и НАТО должны начать вывод войск из Афганистана к 1 мая. Вместе с тем ситуация в Афганистане лишь обостряется и Вашингтон опасается, что вывод войск из этой страны может привести к падению правительства в Кабуле, что сведет на нет результаты почти 20 лет войны в этой стране.

Как заявил во вторник представитель вашингтонской администрации, президент США Джо Байден намерен полностью вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября, при этом ожидается что вывод начнется еще до 1 мая. Теперь США должны согласовать порядок вывода войск с союзниками по НАТО, чьи контингенты задействованы в миссии инструкторов и советников "Решительная поддержка".

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Теги
АфганистанСШАСтолтенберг, ЙенсБайден, Джозеф (Джо)Блинкен, Энтони
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