Times: Великобритания выведет войска из Афганистана вслед за США

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Великобритания выведет практически все свои войска из Афганистана после аналогичного решения администрации Соединенных Штатов. Об этом сообщила в среду газета The Times.

По данным издания, сейчас в Афганистане находятся около 750 британских военнослужащих, основная задача которых заключается в патрулировании Кабула и подготовки местных военных. Газета приводит слова источника о том, что британским силам будет сложно продолжать находиться в стране без поддержки американских войск и без американских военных баз.

Как говорится в статье, Великобритания уже разработала планы передачи контроля местному правительству над тренировочным лагерем, получившим название "Сандхерст в песках" по аналогии с элитной королевской военной академией в Сандхерсте в Англии. На территории этой базы британские военные готовили афганских солдат.

The Times приводит слова бывшего военного атташе Великобритании в Кабуле полковника Саймона Диггинса, который заявил, что, выводя войска безо всяких условий, США и Великобритания "зажигают перед [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в РФ) зеленый свет на то, чтобы взять руководство в свои руки".

Как заявил во вторник представитель вашингтонской администрации, президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Война в Афганистане с 2001 по 2014 год унесла жизни 456 британских солдат и офицеров.