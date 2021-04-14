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Армения и РФ договорились, что российские военные вузы примут больше армянских курсантов

Такое решение было принято в целях реформирования армии, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 14 апреля. /ТАСС/. Армения и Россия в рамках реформирования армянских вооруженных сил договорились, что российские военные вузы примут больше курсантов из закавказской республики. Об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"С нашими российскими коллегами договорились о широком сотрудничестве в целях реформирования армии. Российская сторона выразила готовность принять в своих военных вузах еще больше наших курсантов. И я хочу поблагодарить российскую сторону за эту позицию", - отметил он.

Ранее посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил армянским журналистам, что Россия уже начала помогать Армении в вопросе реформирования вооруженных сил страны.

После окончания военных действий в Нагорном Карабахе Пашинян опубликовал дорожную карту развития страны, согласно которой особое значение придается вопросу реформирования и модернизации армии.

Ранее глава кабмина заявил, что военный союз с Россией, закрепленный десятками договоров, является основой внешней безопасности Армении.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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