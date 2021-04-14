Премьер Японии обсудил с Зеленским ситуацию на украинско-российской границе

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в среду провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что глава японского правительства выразил обеспокоенность ситуацией на границе с Украиной. "Япония последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, обеспокоена ухудшением ситуации на востоке Украины", - приводит его слова агентство Киодо.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. В ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также ситуацию вокруг ракетно-ядерной программы КНДР и проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой. Зеленский, по данным Kyodo, пообещал премьер-министру Суге всестороннюю поддержку позиции Японии по этим вопросам.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.