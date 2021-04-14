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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Пашинян заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли порядка 4 тыс. армян

Пропавшими без вести числится 321, сообщил премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 14 апреля. /ТАСС/. Армянская сторона в ходе военных действий в Нагорном Карабахе потеряла порядка 4 тыс. военнослужащих. Об этом в среду в парламенте республики заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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"На сегодняшний день у нас есть 3 621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести - 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации. Еще 100 тел идентифицированы, однако родственники по той или иной причине отказываются забрать останки, не верят в заключение экспертов. Общее число наших погибших - порядка 4 тыс. человек", - заявил он и предложил минутой молчания почтить их память.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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