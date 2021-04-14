В Гродно задержали журналистов, сотрудничающих с польскими медиа

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Белорусские журналисты Инесса Тодрик-Писальник и Анджей Писальник задержаны правоохранительными органами в Гродно и доставлены в Минск. Об этом сообщила в среду Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в своем Telegram -канале.

"Сегодня у гродненских журналистов Инессы Тодрик-Писальник и Анджея Писальника прошел осмотр квартиры. После этого их перевезли из Гродно в Минск", - отмечается в сообщении. В БАЖ уточнили, что задержанные сотрудничают с польскими медиа.

Ранее в Генеральной прокуратуре Белоруссии сообщили, что прокурором Гродно вынесено официальное предупреждение активисту незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анджею Писальнику о недопустимости нарушения законов о противодействии экстремизму и национальных меньшинствах. В Генпрокуратуре пояснили, что в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4 в начале апреля текущего года Писальник высказал ряд суждений, "цель которых - возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти Республики Беларусь, распространить ложную информацию об их деятельности".

23 марта милиция задержала в Гродно председателя непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Затем Генпрокуратура возбудила в отношении нее и иных лиц уголовное дело по статье "Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц". В связи с этим МИД Польши заявил, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Минска по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.