Алиев рассчитывает на посредничество Минска в налаживании контактов между Баку и Ереваном

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что рассчитывает на посредничество Белоруссии в налаживании контактов между Азербайджаном и Арменией. Об этом в среду сообщает агентство БелТА .

"Мы рассчитываем, что Беларусь как наш друг, проверенный партнер примет активное участие не только в восстановлении территорий. Беларусь как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС [Евразийского экономического союза] и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном", - сказал он на переговорах с белорусским лидером в Баку.

"Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то осколков в душе и сердце у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден: со стороны моего друга и брата никакого сведения счетов, мести не будет", - заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии поделился мнением о том, что договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должны стать основной прочного мира в регионе. Он также предложил поддержку Азербайджану в восстановлении затронутых недавним вооруженным конфликтом территорий региона.