Чехия предложила властям России и США организовать встречу президентов в Праге

ПРАГА, 14 апреля. /ТАСС/. Чешские власти предлагают властям РФ и США провести первую встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Об этом сообщил в среду в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет также обязанности министра иностранных дел республики.

"Я поручил нашим [чешским] послам в Вашингтоне и Москве, чтобы они предложили [властям РФ и США] в качестве возможного места встречи Прагу", - отметил Гамачек. Прага, по его мнению, была бы подходящим местом для встречи лидеров мировых держав, так как чешская столица уже имеет опыт организации подобных саммитов. Гамачек напомнил, что 8 апреля 2010 года в городе прошла встреча Дмитрия Медведева и Барака Обамы, занимавших тогда президентские посты.

Во вторник Путин и Байден провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране".

Между тем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в среду, что "пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики". "Это новое предложение, оно будет изучаться, будет проводиться анализ", - пояснил он.