Пекин призвал Токио считаться с опасениями других стран из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Япония не должна принимать решение о сливе воды с АЭС "Фукусима-1" в океан без проведения консультаций с другими странами. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Токио намерен слить воду с "Фукусимы-1" в океан. Как на это решение отреагировали в мире

"Токио нужно пересмотреть вопрос о сбросе воды с "Фукусимы-1", Японии не следует самовольно сливать воду в океан, пока она не проведет консультации и не придет к соглашению со всеми заинтересованными странами и Международным агентством по ядерной энергетике (МАГАТЭ), - заявил Чжао Лицзянь.

По его словам, японское правительство должно "отреагировать на серьезные опасения международного сообщества, соседних стран и своих граждан". "Океан - это не мусорный бак для Японии, Тихий океан - не японская канализация! Япония не должна заставлять мир платить за сброс воды с АЭС", - отметил он.

Представитель МИД КНР также напомнил, что в середине ХХ века в районе японского города Минамата произошло техногенное загрязнение вод органическими соединениями ртути, в результате чего у некоторых жителей развилось тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему.

"Болезнь Минамата - недавний урок для Японии, боль местных жителей еще не прошла, японская сторона не должна забывать об исторической трагедии и притворяться непонимающей", - сказал Чжао Лицзянь.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить с АЭС "Фукусима-1" в океан значительный массив воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Процесс подготовки к сбросу в океан воды с атомной станции займет примерно два года. В связи с этим Пекин и Сеул выразили Токио протест. В Японии утверждают, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.