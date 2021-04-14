Блинкен и Столтенберг выступили за продолжение оказания поддержки Киеву по линии НАТО

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи в Брюсселе отметили необходимость продолжения поддержки Украины со стороны альянса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Стороны обсудили срочную необходимость прекращения агрессивного военного строительства России вдоль границ с Украиной и в Крыму. Госсекретарь и генсек согласились в том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине", - отмечается в тексте.

Блинкен и Столтенберг также рассмотрели будущее коллективных сил в Афганистане. "[Силы] НАТО отправились в Афганистан вместе, вместе адаптировались к изменившимся условиям и должны уйти вместе", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.