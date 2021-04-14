Эрдоган заявил, что на канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё

АНКАРА, 14 апреля. /ТАСС/. На проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о режиме проливов. Об этом заявил в среду в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"У канала "Стамбул" нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды", - цитирует президента телеканал Haberturk. Он также указал, что новая водная артерия "даст Турции независимость и укрепит суверенитет".

Проект канала "Стамбул" был впервые анонсирован Эрдоганом в 2011 году и призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявлял, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё.

Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.