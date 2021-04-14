Глава МИД Сербии посетит Россию 15-16 апреля

БЕЛГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Никола Селакович посетит Россию с двухдневным визитом 15-16 апреля. В ходе поездки запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщила в среду пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович посетит с двухдневным визитом 15 и 16 апреля Российскую Федерацию. В первый день шеф сербской дипломатии встретится с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. В этот же день он посетит павильон Сербии на выставке "Продэкспо". Во второй день визита министр Селакович встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Визит в Россию Селакович завершит посещением храма Христа Спасителя и разговором с патриархом Московским и всея Руси Кириллом", - говорится в заявлении МИД Сербии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 апреля сообщила, что Лавров 16 апреля проведет переговоры в Москве с Селаковичем, в ходе которых стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Лавров в декабре прошлого года во время визита в Белград пригласил главу сербского МИД посетить Россию с рабочей поездкой. Селакович возглавил внешнеполитическое ведомство Сербии в конце октября 2020 года.