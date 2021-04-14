Пашинян заявил, что уйдет в отставку в конце апреля

ЕРЕВАН, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что уйдет в отставку в течение последних 10 дней апреля, чтобы распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы. С таким заявлением он выступил в среду в ходе правительственного часа в законодательном органе страны.

"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля, согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики. Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы", - отметил он.

Пашинян также подчеркнул, что в случае, если оппозиционные фракции выдвинут кандидатов, то правящая фракция "Мой шаг" изберет его премьером. "Это будет политическим самоубийством. В этом случае "Мой шаг" изберет меня на пост премьера и вопрос будет закрыт", - добавил он.

18 марта Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.

Политические эксперты основным конкурентом блока Пашиняна считают второго президента Роберта Кочаряна, который, несмотря на то, что является беспартийным, будет участвовать на выборах во главе блока партий.