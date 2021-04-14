Протестующие в Портленде подожгли здание полицейского профсоюза

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Участники акций протеста в Портленде (штат Орегон) в ночь на среду подожгли здание полицейского профсоюза. Об этом сообщил в среду местный телеканал KGW8.

Вечером во вторник около 100 активистов движения BLM ("Жизни темнокожих имеют значение") и антифашистских организаций собрались в одном из центральных районов города и направились к зданию полицейского профсоюза. Они собрались из-за темнокожего Данте Райта, который погиб в воскресенье, 11 апреля, при задержании полицией. Здание было выбрано целью, поскольку полицейская Ким Поттер, выстрелившая в Райта, была главой полицейского профсоюза в городе Бруклин-Сентер, где произошел инцидент.

Одна из протестующих - 19-летняя Альма Рэвен-Гвидо - облила дверь здания профсоюза воспламеняющейся жидкостью и затем подожгла ее. Полиция задержала девушку, ей предъявлены обвинения в поджоге. Затем полицейские оттеснили толпу от здания, чтобы к нему могли прибыть пожарные.

11 апреля сотрудники полиции в Бруклин-Сентере (штат Миннесота) остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Райт. Полицейские выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека, и попытались его задержать. Тот вырвался, сел обратно в машину и попытался уехать. Тогда сотрудник полиции Поттер выстрелила в него. Представители полиции Бруклин-Сентер утверждают, что это произошло по ошибке: она перепутала электрошокер, который намеревалась использовать, с огнестрельным оружием.

Столкновения протестующих с полицией после убийства Райта продолжаются третий день в Бруклин-Сентер и Портленде, демонстрации прошли также в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.