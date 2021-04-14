Эр-Рияд проводит переговоры с участниками группы "5+1" по ядерной сделке с Ираном

ТАСС, 14 апреля. Саудовская Аравия проводит консультации с участниками переговоров по ядерной программе Ирана, которые возобновятся в четверг в Вене. Эр-Рияд ведет переговоры с участниками формата "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), уточнило в среду агентство Reuters со ссылкой на Раида Кримли, возглавляющего департамент планирования в МИД королевства.

"Мы можем начать с ядерной сделки и перейти к другому формату, который будет включать страны региона для того, чтобы обсуждать другие тревожные вопросы в позитивном ключе", - сказал Кримли.

По его словам, в Эр-Рияде хотят быть уверены, что "любые финансовые ресурсы, которые становятся доступными Ирану в рамках ядерной сделки <...>, не приведут к дестабилизации региона".

"Мы сделаем все возможное, чтобы ядерная сделка стала отправной, а не конечной точкой в этом [переговорном] процессе [с Ираном]", - резюмировал представитель саудовского внешнеполитического ведомства.

В Вене на прошлой неделе состоялось первое в текущем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе: России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в атомной сфере.

Как заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, очередное заседание по ядерной сделке в Вене пройдет 15 апреля. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, на переговорах, в частности, будет обсуждаться вопрос обогащения урана в Иране до уровня 60%.