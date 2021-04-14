Приднестровье разработало концепцию безопасности, основанную на укреплении отношений с РФ

КИШИНЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Парламент непризнанного Приднестровья в среду утвердил в первом чтении Концепцию национальной безопасности, которая подразумевает более тесное сотрудничество с Россией. Об этом информирует пресс-служба законодательного органа.

"Депутаты Верховного совета приняли в первом чтении проект постановления "Об утверждении Концепции национальной безопасности ПМР", - говорится в сообщении.

"Приднестровье находится в очень непростом геополитическом положении, и в концепции это отражено. Например, там сказано, что расширение военно-политических блоков создает новые риски и угрозы для нас. На это был найден адекватный ответ, а именно: то, что у Приднестровья будут особые отношения с союзными странами, конечно, в первую очередь имеется в виду Российская Федерация, и в то же время ставится задача наладить добрые отношения с другими государствами", - приводит пресс-служба комментарий члена парламентской комиссии по внешней политике и международным связям Андрея Сафонова.

На сегодняшний день власти региона проводят политику, направленную на международное признание региона, а также и его последующее вхождение в состав России, указывая на то, что на референдуме 2006 года за это проголосовало 97% населения.

Приднестровская Молдавская Республика была провозглашена 2 сентября 1990 года в левобережных районах Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства РФ. Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.