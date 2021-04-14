Госдепартамент считает, что Сирия сохраняет возможности для производства химоружия

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент разделяет оценки группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что ВВС Сирии в феврале 2018 года якобы сбросили бомбу с хлором на город Серакиб в провинции Идлиб. По утверждению главы пресс-службы американского ведомства Неда Прайса, сирийские власти сохраняют возможности для производства подобных вооружений.

"США согласны с выводами доклада группы ОЗХО и продолжают считать, что режим Асада (так США называют легитимное сирийское руководство - прим. ТАСС) сохраняет достаточное количество химических материалов для использования зарина, производства боеприпасов с хлором и разработки нового химического оружия", - говорится в распространенном в среду заявлении Прайса. По его мнению, Дамаск отказывается полностью раскрыть международному сообществу и уничтожить свою химическую программу.

Вашингтон, по словам представителя Госдепа, поддерживает "беспристрастную и независимую" работу ОЗХО и ее группы по расследованию и идентификации.

Решение о создании группы, имеющей право определять виновных в применении химического оружия, было принято ОЗХО в 2018 году. Россия вместе с рядом других стран выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.