Глава ЦРУ сообщил о намерении новой администрации США развивать "Авраамовы соглашения"

"Считаю, что "Авраамовы соглашения" <...> были очень позитивным шагом для США, Израиля и более широких интересов стабильности и безопасности в регионе, в котором стабильности и безопасности зачастую недостаточно", - заявил Бернс. "Знаю, - отметил он, - что намерение нынешней администрации [США] заключается в том, чтобы предпринять попытку развить "Авраамовы соглашения" и расширить число стран, готовых взаимодействовать с Израилем и нормализовать [отношения] с ним". "Это никогда не является легкой задачей. Но считаю, что она очень важна", - отметил глава ведомства в Лэнгли, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

В середине сентября минувшего года благодаря активным посредническим усилиям администрации предыдущего президента США Дональда Трампа Израиль подписал в Вашингтоне документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трамп тогда выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, который считается духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Затем о нормализации отношений с Израилем незадолго до истечения срока президентских полномочий Трампа объявили Судан и Марокко.

Палестина ранее выступила категорически против "Авраамовых соглашений". Принятая в 2002 году Арабская мирная инициатива, на которую опирается Палестина, предусматривает возможность заключения мирных соглашений и установления добрососедских отношений между арабами и Израилем, но только при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.