Украина проводит антитеррористические учения вблизи границы с Крымом

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в Херсонской области масштабные антитеррористические учения. Об этом в среду сообщил пресс-центр ведомства.

"Служба безопасности Украины проводит в Херсонской области масштабные многоэтапные антитеррористические учения. Во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также границам с Крымом", - отметили в СБУ.

По ее данным, в маневрах принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Госслужбы специального транспорта. "Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонской области. Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих вышек", - добавили в пресс-центре.

Ранее СБУ сообщила также о том, что украинские силовики в среду начинают масштабные антитеррористические учения в Харьковской области вблизи границы с Россией. В маневрах задействованы подразделения СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены координационной группы Антитеррористического центра.