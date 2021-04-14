Глава ЛНР предложил Зеленскому провести референдум о прекращении конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в стране референдум о прекращении вооруженного конфликта в Донбассе.

"Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития так же, как и жители республик Донбасса <...> Избираясь, Зеленский так много говорил о народовластии, о важности мнения народа. Говорил, что самые важные решения должны приниматься от имени народа, вот я и предлагаю президенту Украины Владимиру Зеленскому провести на подконтрольной ему части Украины референдум и спросить у простого народа: хотят ли они войны и нового кровопролития в Донбассе или их выбор - это мирное разрешение конфликта? Уверен, что выбор будет сделан в пользу мира!" - цитирует заявление главы республики агентство Луганскинформцентр.

Пасечник подчеркнул, что республики Донбасса по-прежнему нацелены на разрешение конфликта мирным путем и неизменно придерживаются минских соглашений, в то время как украинское "миротворчество" является "сплошной имитацией". "Хочу заявить, что мы, республики Донбасса, не хотим войны и все эти годы предпринимали немало шагов для достижения мира! Но в случае начала полномасштабных боевых действий со стороны Украины мы готовы дать достойный отпор", - добавил он.

Конфликт в Донбассе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, получивший название комплекс мер по выполнению минских соглашений, который объединил в единое целое и уточнил все прежние договоренности, достигнутые сторонами на минской площадке с сентября 2014 года.

В качестве первых шагов этот документ предполагает прекращение огня и отвод вооружений от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта. Затем должны последовать амнистия всех участников событий в Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", возобновление экономических связей. Но главное - это проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и проведение там новых выборов.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Украинская сторона еще при прежнем президенте Петре Порошенко полностью отказалась от выполнения политической части соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. С приходом к власти администрации Владимира Зеленского мало что изменилось. Киев по-прежнему не готов вносить изменения в конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, настаивает на передаче ему контроля за участком границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов, а также требует разоружения Народной милиции республик и ликвидации самих ДНР и ЛНР.