Комитет Рады вызвал глав МИД и СВР Украины для пояснений по похищению судьи в Кишиневе

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности вызвал на свое следующее заседание министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и руководителя Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка для получения объяснений по похищению в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщил в среду депутат фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий после заседания комитета.

"Учитывая то, что в молдавском парламенте уже создана соответствующая следственная комиссия, которая будет расследовать это дело с целью дискредитации украино-молдавских отношений и дискредитации президента Молдавии [Майи Санду], мы договорились, что на следующий комитет будет приглашен и Кондратюк, и Кулеба, которые по этому поводу должны дать исчерпывающие и аргументированные ответы", - сказал депутат.

Дело судьи

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого подозреваемый, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 2017 года Чаус скрывался в Молдавии, пытался получить там убежище, а Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля адвокат Чауса Юлиан Балан сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Глава МВД Молдавии Павел Войку позже сообщил, что полиция обнаружила машины, использованные при похищении, установила круг подозреваемых в нем иностранных граждан, которые позже пересекли границу Украины.

Скандал с похищением

МИД Молдавии, как сообщили молдавские СМИ, уже направил посольству Украины ноту. Под подозрение в причастности к похищению попал военный атташе посольства Украины в Кишиневе Сергей Сметанюк. Эта информация якобы содержалась в докладной записке, которую направил в МИД Украины посол этой страны в Кишиневе Марко Шевченко. Госорганы Молдавии эту информацию не подтверждают и не комментируют.

В парламенте Молдавии была сформирована специальная комиссия для расследования этого дела. Авторами инициативы выступили депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова. Они обвинили в содействии в похищении Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии, которая подчиняется президенту страны. Украинские и молдавские СМИ сообщали, что Чаус якобы может дать в Киеве показания против бывшего украинского президента Петра Порошенко. СИБ опровергла обвинение в причастности к похищению, а президент республики Санду призвала провести тщательное расследование.

Она также заявила, что ждет объяснений от президента Украины Владимира Зеленского по этому делу.