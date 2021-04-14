Псаки заявила, что Байден не будет пересматривать сроки вывода войск США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не намерен пересматривать сроки вывода американских войск из Афганистана, невзирая на угрозу значительного ухудшения ситуации в этой южноазиатской стране. Это подчеркнула в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент принял это решение после тесных консультаций и тесных обсуждений. Учитывая все сложные факторы, связанные с этим решением. Так что нет, он по-прежнему привержен графику, который намерен установить в своей речи", - заявила официальный представитель американского лидера. Она комментировала вопрос о том, может ли Байден сдвинуть сроки вывода американского воинского контингента из Афганистана, если обстановка там начнет резко обостряться.

Планируется, что Байден в течение ближайшей пары часов объявит о предстоящем выводе войск США из Афганистана. Как сообщил во вторник представитель администрации США высокого ранга, Байден объявит о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября текущего года. Вывод войск будет проходить "без всяких условий", отметил этот чиновник, который выступил на специальном брифинге для журналистов, посвященном принятому Байденом решению по военной операции в Афганистане.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация ранее предупредила, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Затем госсекретарь США Энтони Блинкен направил президенту Афганистана Ашрафу Гани в письменной форме предложения Вашингтона по активизации процесса урегулирования, которые, как утверждает западная печать, предусматривают в том числе замену правительства в Кабуле временной администрацией с участием талибов.