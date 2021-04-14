США считают позитивным возобновление переговоров по иранской ядерной программе

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что процесс переговоров по иранской ядерной программе будет долгим, но рассматривают его возобновление 15 апреля в Вене как позитивный знак. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее просили прокомментировать высказывания президента Ирана Хасана Роухани о том, что обогащение Тегераном урана до 60% стало ответом на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе. На вопрос, призывала ли американская администрация израильскую сторону воздержаться от способных подорвать переговоры действий, пресс-секретарь ответила: "Я могу [лишь] подтвердить, что мы не располагаем какими-либо дополнительными предположениями о причинах атаки".

"Мы сосредоточены на продвижении дипломатического пути. Дипломатические переговоры - непрямые - возобновятся завтра [15 апреля] в Вене, - продолжила она. - Мы знаем, что это будет долгий процесс. Но мы, конечно, рассматривает это как позитивный знак".

"У нас нет сведений, которые указывали бы на то, что они [иранцы] не планируют присутствовать [на этих переговорах]. Точнее, давайте я выскажусь в более позитивном ключе: наше понимание заключается в том, что они планируют завтра присутствовать [на переговорах в Вене]", - отметила Псаки, отвечая на уточняющий вопрос.

Инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошел 11 апреля. Иранская сторона проинформировала, что на объекте была зафиксирована авария в распределительной электросети, которая привела к взрыву. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В Вене на прошлой неделе состоялось первое в текущем году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. Целью заседания было определение задач для дальнейшей работы двух экспертных групп: по вопросам отмены санкций США в отношении Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в атомной сфере.