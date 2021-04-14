Болгария анонсировала вывод своих войск из Афганистана

СОФИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. Болгария выведет свой воинский контингент из Афганистана после аналогичного решения администрации США и союзников по НАТО. Об этом в среду сообщил премьер-министр Бойко Борисов по итогам обсуждения вопроса с вице-премьером и министром обороны Красимиром Каракачановым и вице-премьером и министром иностранных дел Екатериной Захариевой.

"Сегодня мы провели предварительное обсуждение, в ближайшее время проведем внеочередное заседание [правительства] и выведем свой контингент из Афганистана", - сообщил Борисов, которого цитирует Darik Radio.

В настоящее время в Афганистане находятся 120 болгарских военнослужащих - рота охраны и штабные офицеры в штабе миссии в Кабуле, которые выполняют задачи по охране внешнего периметра военных баз, в том числе аэродрома "Баграм", и самого штаба.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.