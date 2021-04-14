Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона на переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности в регионе. Об этом в среду по итогам заседания сообщил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.

"Глава украинской делегации Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание", - цитирует Кравчука пресс-служба делегации в своем Telegram-канале.