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Кризис на Украине

Украина инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона на переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности в регионе. Об этом в среду по итогам заседания сообщил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.

"Глава украинской делегации Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала ее внеочередное заседание", - цитирует Кравчука пресс-служба делегации в своем Telegram-канале.

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УкраинаКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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