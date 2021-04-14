Байден объяснил решение вывести войска США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой азиатской республики. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной американской политике в Афганистане.

Он рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. "То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство", - подчеркнул глава государства.

"Я считал, что наше присутствие в Афганистане должно быть сосредоточено прежде всего на той причине, по которой мы отправились в Афганистан: для обеспечения того, чтобы Афганистан не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения на нашу родину. Мы добились этого, мы достигли этой цели", - утверждал глава Белого дома. Он подчеркнул, что американские военнослужащие покидают территорию Афганистана через 10 лет после ликвидации главаря террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Байден заявил, что принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом.

"После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами, с руководством наших вооруженных сил и сотрудниками спецслужб, с нашими дипломатами и экспертами в области развития, с Конгрессом и с вице-президентом, а также с [президентом Афганистана Ашрафом] Гани и многими другими [лидерами] по всему миру я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка", - сказал он. "Пришло время американским войскам вернуться домой", - добавил Байден.

Соединенные Штаты попросят другие страны, включая Россию, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки Афганистана. "Мы обратимся к другим странам региона, особенно к Пакистану, а также к России, Китаю, Индии и Турции с просьбой делать больше для поддержки Афганистана. Все они в значительной степени заинтересованы в стабильном будущем Афганистана", - отметил Байден.

"В течение следующих нескольких месяцев мы также определим, как будет выглядеть дальнейшее дипломатическое присутствие США в Афганистане, включая то, как мы будем обеспечивать безопасность наших дипломатов", - добавил президент.

Он подчеркнул, что "высказывание "дипломатия [в Афганистане] не может увенчаться успехом без мощного военного присутствия США" <...> не доказало свою эффективность" за последнее время.

Сроки вывода войск

Администрация США приняла решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая, но предупреждает "Талибан" (движение запрещено в РФ), что решительно ответит на возможные атаки.

"США начнут окончательный вывод [войск из Афганистана] 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно, - сказал он. - Будем осуществлять вывод в полной координации с нашими союзниками и партнерами. "Талибан" должен знать: если они нападут на нас при выводе, то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства". "Наши союзники и партнеры стояли с нами плечом к плечу почти 20 лет, мы глубоко признательны за их вклад в общую миссию. План [состоит в следующем]: пришли вместе, уйдем вместе", - добавил президент США.

"Военнослужащие США, а также силы наших союзников по НАТО и партнеров по операции выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября", - отметил Байден.

Вместе с тем, подчеркнул он, США не упускают из поля зрения террористическую угрозу. "Мы модернизируем наш потенциал по борьбе с терроризмом и существенные активы в регионе для предотвращения восстановления террористических сил и угроз для нашей страны, - сказал Байден. - Мы будем контролировать "Талибан" в плане их обязательств не позволять террористам угрожать США и нашим союзникам с афганской территории".

"Бесконечная война"

11 сентября 2001 года в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли почти 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. получили ранения. По итогам проведенного расследования ФБР посчитало, что доказательства причастности "Аль-Каиды" к терактам являются неоспоримыми. В октябре 2001 года началась операция США и Великобритании в Афганистане, целью которой стало уничтожение баз этой террористической организации, поиск ее главарей Усамы бен Ладена и Халида Шейха Мохаммеда.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая) все войска из Афганистана. Талибы при этом гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция в Афганистане стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, ее стали называть бесконечной войной. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.