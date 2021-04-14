Блинкен заявил, что США будут добиваться политического урегулирования в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут добиваться "прочного и справедливого политического урегулирования" между властями Афганистана и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

"Мы будем добиваться прочного и справедливого политического урегулирования между правительством Афганистана и движением "Талибан". И мы будем контактировать с другими странами, которые в значительной степени заинтересованы в стабильном будущем Афганистана и теперь должны будут активизироваться после многих лет, в течение которых НАТО гарантировала стабильность", - отметил глава американской дипломатии.