В МИД Турции заявили, что корабль США не проходил через пролив Босфор в Черное море

АНКАРА, 14 апреля. /ТАСС/. Военный корабль США не проходил в среду через пролив Босфор в Черном море. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Да, военные корабли [США] не проходили. Информацию об этом нам сообщило посольство США [в Турции]", - сказал собеседник агентства.

При этом источник не уточнил, планируется ли проход военных кораблей США через Босфор 15 апреля.

Между тем телеканал NTV сообщает со ссылкой на собственный источник, что корабли США не будут проходить через Босфор в Черное море.

Как сообщил в пятницу ТАСС источник в МИД Турции, два американских корабля войдут в Черное море 14 и 15 апреля. Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве также подтвердил ТАСС, что Вашингтон уведомил Анкару об отправке кораблей в Черное море за 15 дней до предполагаемой даты их прохода через пролив Босфор. По данным турецкого телеканала NTV, речь идет об эсминцах Roosevelt и Donald Cook.