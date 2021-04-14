США заявили, что будут помогать Украине в потребностях по самообороне

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Украине в удовлетворении их потребностей по самообороне. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с главой американского дипведомства Энтони Блинкеном и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы привержены оказанию помощи Украине в их потребностях по самообороне", - сказал он.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО решительно настроена на то, чтобы добиваться от России шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины.

"Мы также уделили некоторое время сегодня обсуждению глубокого беспокойства, которое союзники разделяют в отношении России и ее действий на границе с Украиной", - сказал он. "Все 30 участников выразили эту обеспокоенность и продемонстрировали решительный настрой на то, чтобы Россия предпринимала шаги, направленные на деэскалацию напряженности, которую она создает", - утверждал Блинкен.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.