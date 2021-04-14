Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию к деэскалации у границ Украины

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. НАТО наблюдает самое большое наращивание сил России у границ Украины с 2014 года и призывает Москву к деэскалации. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД и министров обороны НАТО в онлайн-формате.

"Сегодня министры также обсудили наращивание сил России. Это самое большое наращивание сил с 2014 года", - утверждал он.

"Союзники полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и призывают Россию остановить провокационные действия и агрессию и выполнить свои международные обязательства", - добавил Столтенберг.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что западные страны закрывают глаза на военные приготовления Украины в Донбассе. Он предупредил, что те, кто пытаются развязать новую войну в Донбассе, могут разрушить Украину, и выразил надежду, что Запад во главе с США не будет подталкивать Киев к военной авантюре.