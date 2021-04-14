В США заявили, что предпочли бы иметь стабильные отношения с Россией

БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация заинтересована в выстраивании стабильных и предсказуемых отношений с Россией, поэтому президент США Джо Байден и предлагает провести новый двусторонний саммит. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Позвольте мне добавить один пункт относительно России, поскольку, на мой взгляд, это важно. Мы предпочли бы [иметь] стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это, в свою очередь, требует открытых линий связи, чтобы очень ясно излагать наши [американские] взгляды, политику, возражения, связанные с действиями России. И это также важно для того, чтобы избегать просчетов. Именно это вы и видели вчера [во вторник], когда президент Байден поднял телефонную трубку, позвонил президенту [России Владимиру] Путину и предложил, чтобы они встретились в предстоящие недели", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.