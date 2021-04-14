Меркель обсудила с Аббасом проведение общепалестинских выборов

БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Предметом разговора прежде всего были запланированные выборы на палестинских территориях", - отметил он, не приведя подробностей.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов уже давно истекли. Парламент был избран в начале 2006 года на четыре года, в конце 2009-го его мандат был продлен Центральным советом Организации освобождения Палестины до проведения новых выборов, однако они неоднократно откладывались. Парламентские выборы 2006 года, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу. В 2007 году это привело к захвату хамасовцами власти в секторе Газа.

В январе Аббас объявил, что 22 мая состоится избрание Палестинского законодательного совета (парламента), 31 июля - президентские выборы. После этого должен быть сформирован новый Национальный совет Палестины, в состав которого входят 740 человек. Его формирование должно завершиться к 31 августа.