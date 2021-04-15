Байден почтил память погибших в Афганистане военных США

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду после объявления о выводе американских сил из Афганистана посетил секцию Арлингтонского кладбища, в которой похоронены военнослужащие Соединенных Штатов, погибшие в Ираке и Афганистане.

"Меня всегда поражает, как поколение за поколением женщины и мужчины готовы отдавать жизнь за свою страну. <...> Они отдают ее ради своих братьев, сестер, матерей, отцов", - сказал американский лидер.

Один из журналистов поинтересовался, тяжело ли далось президенту решение о выводе войск. "Нет. Для меня это было абсолютно ясно. <...> Мы отправились в Афганистан по двум причинам: покончить с [Усамой] бен Ладеном (главарь террористической сети "Аль-Каида", запрещена в РФ), а также чтобы [Афганистан] перестал быть убежищем [для террористов]. С самого начала я никогда не думал, что мы там, чтобы как-то объединить <...> Афганистан", - ответил Байден.

Ранее в среду он заявил, что США начнут вывод своих войск из Афганистана 1 мая и завершат его до 11 сентября текущего года.