Турецкий военнослужащий погиб при ракетном обстреле базы на севере Ирака

ТАСС, 15 апреля. Министерство национальной обороны Турции в четверг сообщило о гибели своего военнослужащего в результате ракетного обстрела военной базы на севере Ирака.

"Ракетная атака была проведена сегодня вечером по базе Башика на севере Ирака. Одна из трех ракет упала на территорию базы, другие две - недалеко от деревни. Наш боевой товарищ погиб в результате атаки, проживающий в деревне ребенок получил ранения", - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном на официальном сайте.

ВС Турции периодически наносят точечные удары и проводят операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.