Блинкен с коллегами из Франции и Германии призвали Россию к деэскалации с Украиной

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Италии и Великобритании на встрече в Брюсселе обсудили ситуацию на границе РФ и Украины, заявив о необходимости "снижения напряженности". Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, высоко оценили сдержанность Украины перед лицом российских провокаций <...>. Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно снизила напряженность [в ситуации] с Украиной", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны также обсудили другие "общие приоритеты", в числе которых Афганистан, Иран и Йемен.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.