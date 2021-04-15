CNN: Байден объявил о выводе войск из Афганистана вопреки рекомендациям помощников

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября, несмотря на то, что ряд помощников заостряли внимание на угрозах, связанных с данным шагом. Об этом сообщил в среду телеканал СNN .

По словам его источников из числа бывших и действующих официальных лиц, некоторые сотрудники администрации "выражали опасения по поводу того, как полный вывод [сил США] скажется на контртеррористической миссии США". "Они также выражали обеспокоенность относительно безопасности дипломатов США в стране", - говорится в публикации. По сведениям канала, в число должностных лиц, которые придерживались данного мнения, входили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также ряд сотрудников Госдепартамента.

"Все соответствующие точки зрения были представлены, все аргументы были заслушаны", - отметил один из источников. По сведениям канала, консультации по данному вопросу продолжались несколько месяцев. На них Байдена не раз предупреждали об опасности того, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) "может восстановить силы". Американский лидер с раздражением реагировал на предложения оставить американские войска в Афганистане на продолжительный срок. Байден подчеркивал, что во время предвыборной гонки обещал обеспечить вывод войск США из страны.

Милли в ходе консультаций, в частности, заострял внимание на том, что данный шаг может привести к "краху правительства в Кабуле". Сотрудники Центрального разведывательного управления США отмечали, что вывод войск приведет к тому, что американская сторона будет получать меньше сведений о потенциальных угрозах, в том числе о возможных действиях террористов.

По сведениям канала, США сейчас не намерены закрывать посольство в Кабуле. Пока не решено, какой будет численность сил, обеспечивающих его безопасность. Вместе с тем американская сторона не исключает, что из-за возможных действий талибов работа посольства будет ограничена или приостановлена.

Ранее в среду Байден заявил, что США начнут вывод американских войск из Афганистана к 1 мая и завершат к 11 сентября текущего года.