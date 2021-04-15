Комитет Палаты представителей США проголосовал за наделение столицы страны статусом штата

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США в среду одобрил законопроект о наделении американской столицы статусом штата.

"Сегодня комитет по надзору и правительственной реформе проголосовал за принятие законопроекта <...> о предоставлении статуса штата <...> федеральному округу Колумбия. Это историческое голосование открывает путь для принятия законопроекта Палатой представителей [полного состава]", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета. Инициатива была внесена в Конгресс в январе демократом Элеанор Холмс Нортон. В нижней палате она представляет федеральный округ Колумбия, но не обладает правом голоса из-за отсутствия у столицы США статуса штата.

По словам председателя комитета Кэролин Мэлони, статус штата для столичного округа Колумбия является "вопросом равенства и справедливости". "Наша страна основана на идее того, что все люди должны иметь право голоса в вопросе управления [страной]. Без представительства с правом голоса в Конгрессе жители федерального округа Колумбия лишены этого <...> права", - заявила Мэлони, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Для утверждения законопроекта он должен быть одобрен Палатой представителей полного состава, а также Сенатом. Только после этого документ может быть направлен на подпись президенту страны. Как отмечает газета The Hill, Палата представителей, где большинство за демократами, как ожидается, примет законопроект позднее в этом месяце, однако в Сенате, где места между республиканцами и демократами разделены поровну, документ вряд ли наберет необходимую для его рассмотрения и последующего утверждения поддержку.

Конгресс США уже не в первый раз рассматривает инициативу о наделение американской столицы статусом штата. Так, летом прошлого года Палата представителей уже принимала схожий законопроект, однако Сенат его так и не утвердил.

Статус штата позволил бы округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом. Дискуссии о наделении столицы статусом штата возобновились после прошедших в стране в прошлом году протестов и демонстраций, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, и связанных с этим споров о задействовании сил правопорядка для успокоения ситуации. В частности, нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию.