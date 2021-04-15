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В Миннесоте освободили под залог экс-сотрудницу полиции, застрелившую темнокожего

Прокуратура округа Вашингтон предъявила Ким Поттер обвинения в причинении смерти по неосторожности второй степени

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти штата Миннесота в среду освободили под залог бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер, которая была задержана в связи с тем, что на прошлой неделе застрелила темнокожего Данте Райта. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу тюрьмы в округе Хеннепин.

Поттер была взята под стражу в городе Сент-Пол ранее в этот же день. Она освобождена после выплаты залога в размере $100 тыс. Ожидается, что в четверг она примет участие в судебном заседании.

Прокуратура округа Вашингтон предъявила Поттер обвинения в причинении смерти по неосторожности второй степени. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое преступление, чем убийство. Поттер может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $25 тыс. Для лиц, которые ранее не были уличены в совершении преступлений, указанный срок обычно сокращают до четырех лет.

Стражи порядка в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания тот сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Произошедшее привело к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час. Власти Бруклин-Сентера заявили во вторник, что Поттер подала прошение о немедленном увольнении из полиции.

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