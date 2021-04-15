В Гонконге впервые отмечают День просвещения в области нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 апреля. /ТАСС/. Серия торжественных мероприятий с поднятием флагов и исполнением гимна КНР, в том числе в школах, проходит в четверг в Гонконге. Здесь впервые отмечают День просвещения в области национальной безопасности, который местные власти решили официально учредить 15 апреля.

Как пояснил корреспонденту ТАСС представитель гонконгской администрации, это "призвано усилить патриотическое воспитание среди молодежи, обеспечить всестороннее понимание задачи и концепции обеспечения нацбезопасности в этом специальном административном районе КНР". Соответствующий закон о нацбезопасности был введен здесь летом прошлого года по инициативе Пекина и вызвал критику стран Запада.

Основное мероприятие с участием главы гонконгской администрации Кэрри Лам и высокопоставленных гостей прошло перед выставочным центром в районе Ван Чай. Примечательно, что почетный караул местной полиции впервые прошел специально отточенным печатным шагом с высоко поднятыми вытянутыми ногами, характерным для китайских военных, а не прежним принятым здесь церемониальным шагом колониальных британских времен.

Выступающие отметили, что введение закона о нацбезопасности нормализовало ситуацию в Гонконге после массовых беспорядков 2019 года, нанесло серьезный удар по деятельности сепаратистских и антикитайских иностранных сил. "Мы преподнесем урок любым иностранным силам, которые намерены использовать Гонконг в качестве пешки", - подчеркнул в своей речи глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в регионе Ло Хуэйнин.

Летом минувшего года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.